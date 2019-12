Calciomercato Fiorentina, Piatek il nome nuovo per l'attacco

L’arrivo di Ibrahimovic al Milan potrebbe spingere Piatek a cercare spazio altrove. Spunta la Fiorentina, che segue anche Cutrone, Zaza e Petagna.

Come già accaduto dodici mesi fa, Krzysztof Piatek potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato. Se il gennaio del 2019 sancì il suo approdo al , a gennaio 2020 potrebbe invece consumarsi una separazione difficile anche solo da immaginare fino a pochi mesi fa.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’imminente ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero potrebbe spingere l’attaccante polacco a cercare spazio altrove e, se quella di un prestito al sembra un soluzione poco gradita, nel corso dei prossimi giorni potrebbe diventare sempre più concreta l’opzione .

Il club gigliato è alla ricerca di quei giocatori che possano andare a colmare le lacune della sua rosa e Rocco Commisso è pronto a regalare al nuovo allenatore Beppe Iachini almeno tre rinforzi. Una delle priorità sarà quelle di migliorare un attacco che per almeno un paio di mesi ancora sarà privo di Ribery e che non si può appoggiare sulle spalle del solo Vlahovic.

Pedro, che con Montella ha visto pochissimo campo ma che gode di molti estimatori in Europa, è destinato a partire in prestito e Iachini vuole un attaccante di sicuro affidamento. Dei primi colloqui sono già stati avviati con il Wolverhampton per Cutrone, ma la prima richiesta di 21 milioni ha reso fin da subito la strada in salita.

Ecco quindi che a farsi largo potrebbe essere proprio l’opzione Piatek, profilo che a Firenze piace molto e che rappresenterebbe certamente un colpo importante. Il Milan lo ha pagato circa 35 milioni di euro un anno fa ed ora non intente svenderlo, starà a Daniele Pradè e Joe Barone cercare di capire se ci saranno eventualmente i giusti margini di manovra.

Altri nomi sull’agenda degli uomini mercato viola sono Zaza e Petagna, ma non è detto che e siano pronte a trattare.