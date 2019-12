Calciomercato Fiorentina, Pedro può partire: lo vuole il Flamengo

Il Flamengo sembra fare sul serio per Pedro: la Fiorentina però acconsentirebbe soltanto ad una cessione a titolo definitivo e non in prestito.

E' praticamente disastrosa l'avventura italiana di Pedro, arrivato in estate alla con grandi proclami: l'attaccante brasiliano non è riuscito ad ottenere la fiducia dell'ex tecnico Vincenzo Montella, che lo ha schierato soltanto in quattro spezzoni di campionato.

Da capire quali saranno le intenzioni del nuovo allenatore Giuseppe Iachini, anche se la società viola potrebbe acconsentire ad una cessione: magari in ai vicecampioni del mondo del Flamengo.

Come riportato da 'UOL Esporte', il club rubronegro vorrebbe acquistare Pedro con la formula del prestito, considerato che un esborso economico importante è già previsto per Gabigol, in uscita dall' .

Da Firenze sembrano fare orecchie da mercante: addio sì ma solo a titolo definitivo, a meno che ovviamente Iachini non decida di bloccare l'operazione per puntare su un giocatore rimasto fin troppo ai margini della squadra titolare. L'idea è quella di non effettuare una minusvalenza rispetto agli 11 milioni pagati al Fluminense qualche mese fa.