Calciomercato Fiorentina, Meite per la mediana: contatti con il Torino

La Fiorentina ha individuato in Soualiho Meité uno dei possibili obiettivi per il suo centrocampo: già avviati i primi contatti con il Torino.

Quella che sta per aprirsi sarà una sessione di calciomercato molto importante per la . Il club gigliato infatti, è chiamato a prendere quei giocatori che possano andare a colmare quelle che attualmente sono le diverse lacune della rosa messa a disposizione di Beppe Iachini.

La Fiorentina sembra avere tre priorità su tutte: la punta centrale, un difensore ed un centrocampista capace di garantire quantità al reparto.

Se per l’attaccante sembra essere quella che porta a Cutrone la pista al momento più calda, per la difesa si è parlato con insistenza di Kannemann, Rojo e Bonifazi e per il centrocampo di Duncan del . Nelle ultime ore c’è però un nuovo nome del quale si sta parlando con sempre maggior vigore: quello di Soualiho Meité.

Secondo quanto riportato da Sky, il club gigliato nelle scorse ore ha preso i primi contatti con il per capire quali sono i margini di manovra. Il centrocampista transalpino, che anche in passato era stato contattato ai viola prima di approdare a Torino, nel corso di questa stagione ha totalizzato 20 presenze tra campionato e preliminari di .

Potrebbe quindi essere lui uno dei rinforzi da regalare a gennaio a Iachini.