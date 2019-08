Calciomercato Fiorentina, Kurzawa e Rafinha obiettivi viola

La Fiorentina non si ferma e vuole pure Layvin Kurzawa e Rafinha: sia il terzino del PSG che l'ex interista sono valutati 15 milioni di euro.

Dopo aver iniziato in sordina il proprio percorso estivo di mercato, la inizia a far sul serio. E sogna in grande. Non solo Franck Ribery, ma anche altri due nomi noti del calcio europeo sono nel mirino dei viola: Layvin Kurzawa e Rafinha.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'L'Equipe', l'ex terzino del è stato messo in vendita dal . E la Fiorentina è uno dei club che gli hanno messo gli occhi addosso. Kurzawa piaceva anche al e al , ma con la chiusura della finestra di mercato in Premier League si tratta di un'operazione che non potrà più essere concretizzata.

L'articolo prosegue qui sotto

La valutazione che il PSG sta dando di Kurzawa, gran colpo al momento del suo arrivo dal Monaco divenuto rapidamente seconda e terza scelta, non è impossibile da soddisfare: 15 milioni di euro. Alla Fiorentina potrebbe rimpiazzare Biraghi, cercato dall' .

L'altro nome che il club gigliato non abbandona, come detto, è quello dell'ex interista Rafinha. Tanto che, secondo 'Sport', da Firenze è già arrivata l'offerta: 10 milioni. Una proposta ancora insufficiente per il , che spera di lasciar partire il brasiliano in cambio di 15 milioni.

Su Rafinha, all'Inter nella seconda parte della stagione 2017/18, è forte il pressing del . Ma il mancino non disdegnerebbe un ritorno in , dove va registrato un interesse degli stessi nerazzurri e pure dell' .