Calciomercato Fiorentina, Juan Jesus primo obiettivo per la difesa

Non solo Cutrone: la Fiorentina vuole rinforzare anche la difesa e punta Juan Jesus. Il mancino brasiliano è fuori dai progetti della Roma.

Nemmeno l'arrivo di Beppe Iachini dà la scossa alla , che a si fa raggiungere nel recupero da una splendida punizione di Orsolini. E ora, in attesa del prossimo impegno di campionato, i viola si rituffano nel calciomercato.

Già, perché sono più di uno gli obiettivi del ds Pradé. Primo tra tutti Patrick Cutrone, che non è stato portato nemmeno in panchina in ed è pronto, dopo appena sei mesi dal suo trasferimento dal al Wolverhampton, a tornare in .

Ma l'ex attaccante del Milan non è l'unico nome buono per la Fiorentina. In difesa, come rivela 'Sky Sport', i viola lavorano per prendere dalla il brasiliano Juan Jesus, fuori dai piani dei giallorossi. L'alternativa è il granata Bonifazi.

Anche il Bologna, negli scorsi giorni, era stato accostato in maniera concreta a Juan Jesus. Ma ora si è inserita la Fiorentina, che prima di fine mese ha intenzione di chiudere. Dopo Cutrone, sempre più vicino, il secondo acquisto può essere l'ex nerazzurro.