Calciomercato Fiorentina, Gilberto al Fluminense: è ufficiale

La Fiorentina ha annunciato di aver ceduto a titolo definitivo Gilberto: in caso di futura cessione, metà del ricavato nelle casse viola.

Il calciomercato invernale in territorio italiano inizierà tra pochissimo, ma intanto arrivano già le ufficialità. Come quella del Fluminense, che ha annunciato di aver ingaggiato Gilberto dalla . Acquisto comunicato anche dalla stessa società viola nella giornata odierna.

Già in prestito al club brasiliano, Gilberto lascia ora definitivamente la Fiorentina: giocherà con la maglia del Fluminense fino al giugno del 2022. Nel contratto stilato, anche una percentuale sulla possibile futura rivendita dell'esterno brasiliano.

Se il Fluminense dovesse lasciare andar via Gilberto, infatti, la Fiorentina riceverà la metà dell'incasso. In più per la società viola circa 100.000 euro già nella finestra attuale di calciomercato.

Per Gilberto appena cinque gare giocate con la Fiorentina, prima di essere ceduto a titolo temporaneo a prima e Latina poi. La viola l'ha tenuto costantemente sotto contratto cedendolo in prestito anche Vaso da Gama e Fluminense, prima dell'accordo finale.