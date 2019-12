Calciomercato Fiorentina, Ghezzal può salutare: sondaggio dell'Atalanta

L'Atalanta piomba su Rachid Ghezzal, che non sta trovando spazio alla Fiorentina ed è ancora di proprietà del Leicester.

Soltanto 279 minuti giocati divisi in nove presenze fin qui per Rachid Ghezzal, che sperava di avere ben altro impatto sulla rosa della . Il talento algerino, fratello di Abdelkader (vecchia conoscenza in tra Siena, Bari e ) è finito ora nel mirino dell'.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante esterno classe '92 è finito nella lista degli acquisti della Dea, che cerca nuove alternative in avanti e apprezza le qualità tecniche ma anche la duttilità del giocatore viola.

Ghezzal è attualmente in prestito alla Fiorentina, che lo ha prelevato a fine mercato estivo dal in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a circa nove milioni. Il nuovo cambio di maglia potrebbe arrivare già a gennaio: la Dea cerca rinforzi per proseguire anche il sogno Champions.