Calciomercato Fiorentina, Fred è un obiettivo: 20 milioni offerti allo United

Fred, centrocampista del Manchester United, è un obiettivo della Fiorentina. La Viola dovrà decidere se puntare su di lui o su De Paul.

La è scatenata in sede di calciomercato. Il colpo Ribery non sarà l'ultimo di questa sessione estiva. Oggi vi abbiamo raccontato del forte interesse e della trattativa per Rodrigo De Paul. Ma c'è un altro giocatore che piace parecchio alla Viola: Fred.

Centrocampista del che in Premier League ha deluso le attese dopo le ottime annate con lo . Secondo quanto riportato da 'La Nazione', la Fiorentina ha già offerto circa 20 milioni di euro ai Red Devils, mentre la richiesta sarebbe di 30.

La distanza economica non sembra così grande da non poter essere percorsa. Però la Fiorentina dovrà scegliere se fare l'investimento per De Paul o per Fred.

L'acquisto di Fred, però, potrebbe anche essere apparecchiato dalla Fiorentina per il 2020, o per la finestra invernale o per quella estiva. Il giocatore intanto interessa e la società sta facendo di tutto per strappare un accordo con il Manchester United.