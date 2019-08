Calciomercato Fiorentina, Diego Rossi affascina Commisso: può arrivare dalla MLS

La Fiorentina ha puntato i fari su Diego Rossi, stella dei Los Anglese FC: l'esterno d'attacco uruguagio piace molto al duo Commisso-Barone.

Un altro Rossi per la . Non si tratta di Giuseppe bensì di Diego, ala d'attacco dei entrato nel mirino dei viola. Vecchio pallino del duo Commisso-Barone, l'uruguagio potrebbe dunque diventare il prossimo rinforzo per la squadra di Vincenzo Montella.

Impegnato questa notte con la All-Star nella gara amichevole persa per 3-0 contro l' a Orlando, il classe 1998 di Montevideo è considerato un profilo molto interessante dalla Fiorentina, pronta a scommettere su di lui, come riportato da 'Sky Sport'.

Cresciuto calcisticamente nel Penarol, Diego Rossi è stato acquistato nel gennaio del 2018 dai Los Angeles FC, dove in un anno e mezzo si è affermato come uno dei migliori talenti di tutta la MLS.

Qui ha già raccolto 13 goal e 4 assist in 25 gare disputate nel 2019, contibuendo ad affermare il club di LA come la prima forza del campionato fino a questo punto della stagione. Numeri che hanno attirato le attenzioni della Fiorentina, pronta ora a portarlo in .