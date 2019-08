Calciomercato Fiorentina, De Paul nuovo obiettivo: l'Udinese vuole 40 milioni

La Fiorentina è letteralmente scatenata in questi giorni. L'ultimo obiettivo sulla lista della spesa di Pradé è Rodrigo De Paul.

La ha vissuto una settimana da assoluta protagonista sul calciomercato: ha presentato Badelj, Boateng, Lirola e Pulgar un giorno dopo l'altro. Ma la Viola non vuole fermarsi qui.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', c'è un nuovo giocatore caldissimo nei pensieri della dirigenza della Fiorentina: Rodrigo De Paul. Reduce da un'ottima stagione con l' e dalla Copa America con l' , l'esterno d'attacco piace al direttore Pradé, che l'anno scorso a Udine lo ha potuto osservare da vicino.

I friulani chiedono però addirittura 40 milioni di euro, per una valutazione che attualmente spaventa la Fiorentina. L'Udinese potrebbe scendere nella richiesta, arrivano a 30 milioni di euro, ma non più sotto. Motivo per cui ci sarà ancora da trattare giorni e giorni, per trovare la quadratura del cerchio. Non è una spesa che la Fiorentina può sostenere a cuor leggero.

Intanto si valutano anche altri profili: l' pare aver chiuso le porte per Politano, su Verdi del c'è parecchia concorrenza, mente il sogno nel cassetto potrebbe essere Bergwijn del .

Più abbordabile un altro olandese, il 21enne Dilrosun ( ) valutato 12 milioni. La caccia insomma è aperta e Vincenzo Montella aspetta un esterno d'attacco per il suo scacchiere.