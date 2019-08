Calciomercato Fiorentina, Commisso su De Paul: "Lo vedrei bene"

La Fiorentina continua a seguire da vicino Rodrigo De Paul dell’Udinese. Rocco Commisso intanto apre: “Lo vedrei bene da noi”.

La chiusura della finestra estiva di calciomercato di avvicina a grandi passi e sono diversi i club chiamati ancora a completare la propria rosa. Tra questi c’è la che, dopo aver accolto in pompa magna Ribery e dopo essersi avvicinata a Dalbert (scambio con l’Inter che prevede il passaggio di Biraghi in nerazzurro), potrebbe ancora piazzare almeno un colpo importante.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

L'articolo prosegue qui sotto

Negli ultime settimane, alla società gigliata è stato accostato, con sempre maggiore insistenza, il nome di Rodrigo De Paul. Nelle scorse ore si era in realtà parlato di una trattativa destinata a non andare in porto ma, a quanto pare, una fumata bianca in extremis non è ancora da escludere.

Il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, intercettato da Radio Bruno all’uscita dal centro sportivo viola, ha parlato delle possibili mosse da fare nei prossimi giorni.

“Se è vero che ho detto basta alle spese folli? Questo me lo state mettendo in bocca voi. Noi dobbiamo fare delle spese giuste. Mancano ancora alcuni giorni alla fine del mercato e ci stanno lavorando, vedremo come andranno le cose”.

Commisso non si è sbilanciato sul possibile arrivo di De Paul dall', ma si è lasciato andare ad una battuta che di fatto somiglia molto ad un’apertura.