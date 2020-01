Calciomercato Fiorentina: Chiesa verso il rinnovo fino al 2024

Fiorentina al lavoro per blindare Federico Chiesa fino al 2024: offerto uno stipendio da 4 milioni netti a stagione. Possibile clausola rescissoria.

Svoltare. Parola d'ordine in casa . I viola, freschi di cambio di allenatore con Beppe Iachini al posto di Vincenzo Montella, si apprestano a sbarcare nella seconda parte di stagione con l'intento di migliorare un percorso fin qui balbettante. Poca continuità di rendimento, pochi sorrisi per patron Rocco Commisso.

Il numero uno del club viola domenica sbarcherà nel capoluogo toscano. A riportarlo è "La Nazione", che spiega come questa mossa sia stata studiata per spalleggiare la squadra in pieno momento di difficoltà.

Ma c'è di più. C'è, infatti, che Federico Chiesa potrebbe presto prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2022. Le parti, infatti, si starebbero avvicinando verso il rinnovo fino al 2024. Con conseguente stipendio da top player: 4 milioni netti a stagione.

Attenzione, poi, a una possibile clausola rescissoria da inserire. Ancora tutta da studiare, ma che faccia da garanzia sia alla società sia al giocatore. Insomma, un modo per spaventare e , che comunque restano interessate in vista del mercato estivo.

Qualora dovesse andare in porto la fumata bianca, e a tal proposito le possibilità sono davvero alte, Chiesa andrebbe a percepire lo stesso stipendio di Frank Ribery.