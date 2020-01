Calciomercato Fiorentina: Castrovilli nei radar del PSG per giugno

L'esplosione di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina stuzzica il PSG, che mette nel mirino il centrocampista per la prossima estate.

Gaetano Castrovilli fa gola. Il gioiello della piace anche fuori dall' , come dimostra l'interesse manifestato dal .

A riportare la notizia è 'Sky', secondo cui il club francese starebbe pensando al centrocampista viola come uno dei rinforzi per la prossima stagione.

Fresco di rinnovo fino al 2024, Castrovilli si è rivelato uno dei perni e delle sorprese di una Fiorentina che fatica a risalire la classifica a suon di assist, goal e belle giocate.

Nonostante il prolungamento, restando su questi livelli di rendimento le sirene di mercato non potranno che aumentare: come quella proveniente da Parigi, per giugno.