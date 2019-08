Calciomercato Fiorentina, Caceres ad un passo: nelle prossime ore a Firenze

Martin Caceres si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Previsto per venerdì il suo arrivo a Firenze.

Dopo aver indossato le maglie di , e , Martin Caceres si appresta ad iniziare una nuova avventura in . Accostato a diversi club della nel corso dell’estate, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della .

Secondo quanto riportato da Sky infatti, il difensore uruguaiano, che attualmente è svincolato, è in partenza da Montevideo e nella mattinata di venerdì, dopo uno scalo a Madrid, arriverà a Firenze per poi sottoporsi alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto che lo legherà ai viola (nei giorni scorsi si è parlato di un accordo per un anno con opzione per la stagione successiva).

Trattativa quindi praticamente definita, anche se il suo agente è ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli e fare in modo che ogni tessera del puzzle vada al suo posto.

Caceres, 32 anni, è dunque l’elemento scelto dalla Fiorentina per rafforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Vincenzo Montella. Giocatore ovviamente estremamente esperto, nel corso della sua carriera ha vinto, tra le altre cose, sei Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane con la Juventus, oltre che una ed una con il ed una Coppa America con l’.