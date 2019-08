Calciomercato Fiorentina, Biraghi in panchina: "L'Inter ce l'ha chiesto"

Non solo Sanchez, l'Inter avanza anche su Biraghi: il difensore è rimasto in panchina in Coppa Italia a causa del calciomercato.

L' corre, decisa a chiudere la squadra a disposizione di Conte al meglio e con tutti gli obiettivi richiesti dal tecnico nerazzurro. Dopo aver acquistato Lukaku si avvicina Alexis Sanchez e presto potrebbe trasferirsi a Milano anche Cristiano Biraghi.

Il difensore della , nel mirino dell'Inter da diversi giorni, si è infatti seduto in panchina per la gara contro il Monza, valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa : come confermato dalla stessa società viola, proprio a causa della richiesta nerazzurra.

E' stato il dirigente della Fiorentina, Antognoni, a confermare la trattativa con l'Inter per Biraghi:

"Quando una squadra come l’Inter chiede Biraghi non puoi non valutare l’offerta".

Secondo le voci delle ultime ore la Fiorentina ha già trovato l'accordo con il giocatore e resta da capire solo se l'Inter riuscirà a prelevare Biraghi in prestito con diritto di riscatto. Ovvero la stessa formula con la quale dovrebbe arrivare anche Sanchez.

Classe 1992, Biraghi, oramai stabilmente nel giro della Nazionale azzurra di Mancini, può giocare sia come terzino sinistro che come centrocampista esterno: Conte lo vorrebbe proprio per il 3-5-2, sulla fascia mancina.

Settimana prossima decisiva, ma le dichiarazioni della Fiorentina, pronta a confermare l'esistenza di una trattativa, potrebbero presto portare alla fumata bianca.