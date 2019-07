Calciomercato, Fernando in Cina: l'ex Sampdoria giocherà con il Beijing Guoan

Il centrocampista brasiliano lascia la Russia per approdare in Cina: sarà il rinforzo del Beijing Guoan.

Dopo essere stato vicino a Ben Yedder, ilha acquistatodallo . Il centrocampista brasiliano, ex , sbarca in per 15 milioni di euro. Buon rinforzo in mezzo, ad un giorno dal termine del calciomercato in entrata.

Classe 1992, Fernando ha giocato nella Sampdoria dal 2015 al 2016 per poi essere ceduto proprio al club russo per circa 13 milioni. Nelle ultime sessioni di calciomercato il centrocampista verdeoro sembrava in procinto di tornare in , invece le trattative con lo non hanno preso la giusta piega.

Il trasferimento di Fernando avrà un pagamento diviso a metà, visto che attualmente il club di Beijing spenderà cinque milioni per il prestito, ai quali se ne aggiungeranno altri dieci il prossimo gennaio.

Allo Spartak è riuscito a vincere il campionato russo al suo primo anno, risultando comunque uno dei giocatori più importanti del club di Mosca nelle stagioni seguenti. Ora la svolta, per molti inaspettata: giocherà in Cina insieme al connazionale Renato Augusto, a Viera e Bakambu.