Calciomercato, Falcao al Galatasaray: domani le visite mediche

Radamel Falcao è pronto a dire addio al Monaco: l'attaccante colombiano è atteso domani a Istanbul per le visite con il Galatasaray.

Ultimi giorni di mercato con molti attaccanti protagonisti in importanti trattative: tra i colpi last-minute potrebbe esserci l'acquisto di Radamel Falcao da parte del , prossimo avversario del e del nel girone di .

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riferito da 'France Football', il club turco sta stringendo per il colpo finale: l'accordo con il è già stato raggiunto e l'attaccante classe '86, che non è stato nemmeno convocato per la gara di campionato in casa dello , è atteso per domani a Istanbul, dove svolgerà le visite mediche di rito.

Un affare definito nelle ultime ore, Falcao firmerà il nuovo contratto entro la fine del mercato turco. Nel frattempo il Monaco sta lavorando per portare in Tiemoué Bakayoko, centrocampista muscolare reduce dalla buona stagione giocata nel e attualmente in uscita dal .

Già trovato anche il sostituto di Falcao: Jean-Kevin Augustin ha già svolto le visite mediche, tutto fatto per il classe '97 in arrivo dal . Sfuma dunque l'acquisto di Mauro Icardi, accostato al club francese nelle ultime ore.