Calciomercato, Falcao ad un passo dal Galatasaray

Falcao ad un passo dal Galatasaray, che gli propone due opzioni: contratto biennale a 8M o triennale a 5M.

Radamel Falcao sta per dire addio al per la seconda volta nella sua carriera. Nella stagione 2018-2019 ha collezionato in 39 presenze e 16 goal.

Secondo quanto riportato da Sportitalia l'attaccante colombiano è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del .

Da trovare l'intesa sull'ingaggio con il club turco: le opzioni al momento sembrano essere due, 3 anni di contratto a cinque milioni di euro a stagione o due anni di contratto ma con un ingaggio di 8 milioni di euro.

Nelle scorse settimane sono state tante le squadre che hanno fatto un pensiero al classe 1986, tra le quali anche la ed il . L'attuale contratto di Falcao con il Monaco ha scadenza nel giugno del 2020.