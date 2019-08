Calciomercato, l'Everton prende anche Iwobi: affare da 43 milioni

Dopo Moise Kean, l'Everton pesca anche dall'Arsenal: raggiunto in extremis un accordo per il trasferimento a Liverpool di Alex Iwobi.

Dopo aver allargato i cordoni della borsa per Richarlison un anno fa, e per lo juventino Kean in questa finestra di mercato, l' spara l'ultimo botto prima del gong: dall' arriva Alex Iwobi, da oggi nuovo giocatore dei Toffees.

L'operazione non è ancora ufficiale, ma lo sarà a brevissimo: i club inglesi hanno tempo entro le 20 italiane per consegnare la documentazione degli affari conclusi entro le 18. Solo in seguito l' annuncerà l'acquisto di Iwobi, che arriva a per portare freschezza e rapidità in un reparto offensivo di tutto rispetto.

Il costo dell'operazione? 40 milioni di sterline ovvero, al cambio attuale, 43 milioni di euro. Un investimento che si aggiunge a quello operato solo pochi giorni fa per Moise Kean, strappato alla .

Iwobi cambia squadra per la prima volta nella propria carriera da professionista: è infatti nato e cresciuto nell'Arsenal, giocando nelle giovanili dei Gunners e poi in prima squadra. Senza Zaha, cercato a più riprese ma mai raggiunto, il botto finale dell'Everton è lui.