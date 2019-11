Calciomercato, l'Everton… compra Everton: pronti 35 milioni

L'Everton punta... un suo omonimo: l'esterno del Gremio 'Cebolinha' Everton. I Toffees preparano un'offerta da 35 milioni di euro.

Nel mercato di gennaio potrebbe concretiizzarsi uno dei più curiosi casi di omonimia del calcio: il brasiliano ... all'. Secondo 'Goal', il club inglese ha pronta un'offerta ufficiale per il giocatore del Grêmio.

'Cebolinha' si è messo in mostra in Copa America, dove è stato tra i migliori del campione. In estate sono stati molti i club a cui è stato accostato, anche italiani. Però alla fine è rimasto in patria. Almeno fino ad ora.

Il Grêmio e l'Everton (il club, doverosa sottolineatura) si sono incontrati a Londra in settimana con l'intermediazione dell'agente Kia Joorabchian. Ora sarebbe pronta un'offerta da 35 milioni di euro, da formalizzare nelle prossime ore.

I 'Toffees' puntano ad aggiungere un altro brasiliano sulla trequarti, dopo Bernard e Richarlison. Questa volta però tutto assume contorni particolari. Everton all'Everton sembra già poter essere una delle operazioni di mercato quantomeno più particolari degli ultimi anni.