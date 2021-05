Calciomercato estivo 2021, quando inizia e quando finisce?

Sono state rese note le date di inizio e di fine per il calciomercato estivo 2021 e per quello invernale del 2022.

L'emergenza legata al Covid-19, nella scorsa stagione, ha cambiato profondamente il calciomercato estivo, che è slittato fino a ridosso dell'autunno. Ma si tornerà alla normalità, invece, con il calciomercato estivo di quest'anno.

Le date del calciomercato estivo 2021 in Italia sono state ufficializzate dalla FIGC e sarà possibile effettuare le trattative dall'inizio del mese di luglio fino alla fine del mese di agosto dell'anno in corso, con possibilità di depositare gli accordi preliminari già dal 24 maggio. Il Consiglio Federale ha approvato i termini dei tesseramenti per la stagione 2021-2022.

QUANDO INIZIA IL CALCIOMERCATO ESTIVO?

Come detto, quindi, il calciomercato estivo 2021 inizierà come di consueto giovedì 1 luglio 2021 . Una data usuale, tranne per la passata stagione, per il calciomercato italiano ed in generale europeo.

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO ESTIVO?

Il calciomercato estivo finirà invece martedì 31 agosto 2021 . Già dal 24 maggio, però, sarà possibile depositare gli accordi preliminari. Due mesi interi che le società potranno sfruttare come sempre per tutte le operazioni di calciomercato.

QUANDO INIZIA IL CALCIOMERCATO INVERNALE?

Sono state rese note anche le date del prossimo calciomercato invernale, quello che si terrà a gennaio del 2022. Le operazioni della finestra invernale potranno cominciare da lunedì 3 gennaio 2022 .

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO INVERNALE?

Ci sarà tutto il mese a disposizione delle squadre, visto che il calciomercato di riparazione chiuderà ufficialmente i battenti lunedì 31 gennaio 2022 .