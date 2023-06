Corriere dello Sport - Anche Dybala è tentato dall'Arabia Saudita

I club sauditi mettono nel mirino anche Paulo Dybala: l'attaccante argentino ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro per l'estero.

Non solo Leonardo Spinazzola: anche Paulo Dybala, come ormai gran parte dei colleghi di stanza in Europa, potrebbe prendere la via dell'Arabia Saudita. Tanto che, alla Roma, iniziano già a preoccuparsi un po'.

A riportarlo è l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', secondo cui ci sono stati timidi segnali in questo senso: sono arrivati dall'Arabia Saudita, appunto, e ancora non si sono trasformati in nulla di concreto, ma vengono considerati temibili in vista dei prossimi giorni e delle prossime settimane.

Nel contratto firmato un anno fa da Dybala, come noto, è del resto presente una clausola rescissoria piuttosto bassa: 20 milioni di euro per le altre formazioni di Serie A, 12 milioni di euro per i club esteri. Pagandola, almeno in linea teorica, qualsiasi club potrebbe assicurarsi la Joya senza che la Roma possa opporsi.

Per questo, sostiene ancora il 'Corriere dello Sport', sarà decisiva la volontà di Dybala. L'argentino ha scelto di vestirsi di giallo e rosso dopo l'addio alla Juventus e non ha mai dato segnali di pentimento, diventando un perno - infortuni permettendo - della formazione di José Mourinho finalista in Europa League. Ma un corteggiamento serio potrebbe cambiare tutto.

Sullo sfondo, come già ricordato, c'è poi la questione Spinazzola: lui sì, col contratto in scadenza tra un anno, ha in mano una proposta di un club saudita e precisamente dell'Al-Ahli. L'ex juventino può dunque lasciare la Capitale dopo quattro anni.