Calciomercato, Draxler via dal PSG? Lo cerca l'Hertha Berlino

L'avventura di Julian Draxler al PSG potrebbe essere ai titoli di coda: sul centrocampista tedesco ha messo gli occhi l'Hertha Berlino.

Via dal per sperare in . Julian Draxler, ormai con gli spazi ridotti alla corte di Tuchel, potrebbe salutare la a gennaio e far ritorno in patria.

Sul centrocampista tedesco, impiegato col contagocce in questa stagione e che nell'esperienza Oltralpe ha deluso le attese, come rivela 'Le Parisien' ha messo gli occhi l'.

Non proprio un club di prima fascia, ma che in panchina da qualche settimana annovera Jurgen Klinsmann. Ed è proprio questa la chiave che può portare Draxler ad accettare la destinazione. Anche nell'ottica di una convocazione di Low per gli Europei.

L'ex bomber ha individuato in lui l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni dei berlinesi, appena sopra la zona retrocessione in e chiamati a salire in classifica. Magari piazzando un colpo già a gennaio, magari Draxler.

Il 2019/2020 dell'ex al PSG, finora, recita sole 8 presenze collezionate tra campionato e Champions: troppo poco per chi, nel 2017, era arrivato in pompa magna per 36 milioni di euro.