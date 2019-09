Calciomercato, Doumbia riparte dalla Svizzera: l'ex Roma al Sion

Nuova avventura per Seydou Doumbia. L’ex attaccante della Roma, svincolato dopo l’addio al Girona, si accasa al Sion.

C’è anche l’ex attaccante della , Seydou Doumbia, tra i protagonisti dell’ultima giornata di calciomercato. Il bomber ivoriano infatti ha firmato un contratto che lo legherà fino al termine della stagione al Sion.

A confermarlo è stato lo stesso club elvetico attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Seydou Doumbia ha firmato per un anno con il club vallesano. Svincolato dopo il suo addio al , l’attaccante ripartirà da un campionato che conosce bene, visto che ha segnato dozzine di goal con le maglie di e . Eccolo dunque di nuovo in Super League con un obiettivo chiaro: mettere a disposizione della squadra la sua esperienza ed il suo fiuto per il goal”.

Seydou Doumbia, 32 anni, riparte dunque dalla , dopo le recenti esperienze con Mosca, , Basilea, Lisbona e appunto Girona. Approdato alla Roma nel 2015 dopo una parentesi ricchissima di goal in , in giallorosso non è quasi mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli, tanto che la sua avventura italiana è durata solo 14 partite condite da 2 goal.