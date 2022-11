Primo rinforzo per De Zerbi: Buonanotte al Brighton da gennaio

Undici milioni e mezzo per l'acquisto del giovane trequartista, che lascia l'Argentina dopo una sola stagione tra i professionisti.

Ha aspettato diverse settimane di bel gioco, e pochi punti, per conquistare la sua prima vittoria inglese. Ora Roberto De Zerbi si gode il successo contro il Chelsea e più fiducia nel proseguo della Premier League. Un proseguo che a gennaio porterà al calciomercato invernale, in cui il Brighton si è già mosso.

Dal Rosario Central, infatti, arriverà Facundo Buonanotte. Classe 2004, il trequartista argentino arriva al Brighton per 11 milioni e mezzo di euro. Qualora vengano raggiunti i bonus, cinque , si tratterà della cessione più remunerativa nella storia del club sudamericano: superate le spese per Lo Celso, Di Maria, Cervi e Montoya.

Già così, solamente Lo Celso e Di Maria hanno portato più milioni nelle casse del Rosario Central (rispettivamente 10 e 8). Contratto fino al 2028 per Buonanotte, reduce da quattro reti e due assist nel campionato argentino appena concluso e vinto dal Boca Juniors.

"Il Club Atlético Rosario Central informa che è stato raggiunto un accordo tra i club per il trasferimento di Facundo Buonanotte al Brigthon & Hove Albion Football Club in Inghilterra, in un'operazione da 1.800 milioni di pesos" il comunicato del club.

"La cifra è composta da una quota fissa garantita dalla società acquirente, da bonus per obiettivi legati alla prestazione del giocatore e da una percentuale sulla futura rivendita del 20%. Auguriamo a Facu tanto successo in questa nuova fase che sta iniziando e apprezziamo profondamente l'atteggiamento e il talento con cui ha vestito i colori del Rosario Central".

Buonanotte chiude così un percorso di otto anni con la maglia del Rosario Central: prima le giovanili, la trafila e l'esordio in prima squadra nel corso del 2022. Una prima stagione importante, con conseguente immediato addio verso l'Europa. Da Roberto De Zerbi.