Calciomercato, De Ligt atterrato a Barcellona: per festeggiare il titolo con l'Ajax

De Ligt è atterrato a Barcellona: ufficialmente per festeggiare il titolo vinto con l'Ajax insieme ad altri compagni, tra cui De Jong.

Sta per entrare nel vivo il mercato in entrata del , scottato dall'eliminazione clamorosa subita ad 'Anfield' contro il in semifinale di : quasi definito l'arrivo di Antoine Griezmann, ma i fuochi d'artificio sono tutt'altro che esauriti.

Già ufficiale l'acquisto di Frenkie De Jong, pagato la bellezza di 75 milioni più 11 di bonus all' : da dove potrebbe presto aggiungersi Matthijs De Ligt, giovanissimo capitano dei 'Lancieri'.

Il difensore classe 1999 è in trattativa per l'approdo in Catalogna, rallentato nelle scorse ore dalle richieste avanzate dal suo agente Mino Raiola che avrebbero creato malumore nella dirigenza dei campioni di .

A sorpresa, come riportato da 'Sport TV', De Ligt è però atterrato a Barcellona in compagnia di De Jong e altri calciatori dell'Ajax: ufficialmente per festeggiare l'Eredivisie appena vinta, forse per prendere confidenza con quella che dovrebbe essere la sua prossima città e provare a trovare la quadra economica definitiva che possa sbloccare l'affare.

#FCB 🔵🔴 | ¡Las imágenes en EXCLUSIVA de De Ligt y De Jong aterrizando en Barcelona! https://t.co/jcDI1D1U0J pic.twitter.com/LJvJp1TX3W — Sport TV (@diariosporTV) May 17, 2019

Se uno in Spagna ci giocherà sicuramente, l'altro non ne è ancora certo: chissà che in queste ore non si giunga a un'intesa che rinforzerebbe la retroguardia blaugrana con il nuovo crack del calcio olandese. Nel nome di Cruyff, questo è sicuro.