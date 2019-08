Calciomercato, Coutinho nel mirino del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha chiesto informazioni sulla situazione di Philippe Coutinho: il Barcellona vorrebbe inserirlo nella trattativa col PSG per Neymar.

Il mercato in Premier League ha chiuso i battenti già da quattro giorni e il colpaccio last minute non c'è stato: avrebbe dovuto essere il passaggio di Philippe Coutinho al o, come si credeva in precedenza, all' in prestito oneroso. Nulla di tutto ciò si è realmente concretizzato.

Per il brasiliano, quinta scelta in attacco di Valverde dopo Messi, Suarez, Griezmann e Dembélé, le piste in ballo si sono ridotte a due: da un lato il , dall'altro il secondo quanto scrive 'Mundo Deportivo'.

I bavaresi hanno effettuato un sondaggio con gli agenti del giocatore per conoscere i dettagli di un eventuale trasferimento: dalla cifra richiesta dal alla percentuale della possibilità di un tesseramento.

I blaugrana non disdegnerebbero l'inserimento di Coutinho nell'operazione che, nelle intenzioni dei catalani, dovrebbe riportare Neymar al 'Camp Nou': è attesa una risposta in merito del PSG, che dovrà sciogliere i dubbi e comunicare la volontà o meno di accettare una contropartita del genere per privarsi di un campione pagato la bellezza di 222 milioni due anni fa.