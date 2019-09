Calciomercato Cosenza, Rivière è ufficiale: ha vestito le maglie di Monaco e Newcastle

Il Cosenza ha ufficializzato l'acquisto di Rivière fino al 2020: svincolato dopo l'addio al Metz, in passato ha giocato nel Monaco e nel Newcastle.

Impegnato domenica pomeriggio al San Vito contro il , il ha messo a segno in queste ore un importante colpo di mercato. Il club calabrese si è infatti aggiudicato le prestazioni di Emmanuel Rivière.

A comunicare l'acquisto dell'attaccante francese, svincolato dopo l'addio al Metz, è stato lo stesso Cosenza attraverso una nota ufficiale.

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Emmanuel Rivière. L’attaccante, nato a Le Lamentin ( ) il 3 marzo 1990, si trasferisce in riva al Crati con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Scadenza del contratto fissata il 30 giugno 2020".

Vestite in passato le maglie di in e United in Premier League, Rivière ripartirà dunque dalla Serie B italiana, campionato nel quale non ha mai militato prima in carriera.

Per il giocatore francese questa sarà infatti la prima esperienza in , dopo aver collezionato 16 presenze e 3 gol Ligue 2 e Coupe de la Ligue nell'ultima stagione con il Metz.