Calciomercato Cosenza, Lazaar è il colpo sul gong: ufficiale il ritorno in Italia

L'ex esterno del Palermo lascia la Premier League per approdare in Serie B: Lazaar sbarca in Calabria in prestito fino al 2020.

I tifosi hanno sognato il suo arrivo, ora il pensiero stupendo degli ultimi giorni è realtà. Il ha infatti confermato l'arrivo in rossoblù di Achraf Lazaar, esterno marocchino acquistato a titolo temporaneo dal , militante in Premier League.

Lazaar approda in Calabria in prestito secco per provare a guidare il Cosenza di più rispetto alla sola salvezza:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Newcastle United Football Club per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Achraf Lazaar. L’esterno, nato a Casablanca il 22 gennaio 1992, si lega al club rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020".

Classe 1992, Lazaar ha giocato quasi tutta la sua carriera in , visto l'arrivo nel 2003 per giocare nelle giovanili del Venegono (Serie D), per poi passare al Varese in B e dunque al palermo in SerieA A; dove si è messo in mostra attirando su di sè l'interesse di grandi club europei.

Nel 2016 il passaggio al Newcastle, dove Lazaar non è mai riuscito a mettersi in mostra: da qui il prestito al e dunque quello odierno al Cosenza. Ancora di proprietà dei bianconeri, nell'ultima stagione ha fatto parte della seconda squadra.

Un pareggio e una sconfitta in questo nuovo campionato di Serie B per il Cosenza, che come primario obiettivo ha ovviamente la salvezza. Occhio però alle sorprese che ogni anno la cadetteria regala agli amanti del calcio.