Calciomercato Chievo, ufficiale l'arrivo di Piazon dal Chelsea

Il Chievo in extremis ha preso in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione il brasiliano Lucas Piazon.

Arrivo dell'ultimo minuto in casa Chievo dopo quello di Andreolli dal Cagliari. La società clivense è infatti riuscita ad ottenere dal Chelsea il prestito del 25enne brasiliano Lucas Piazon.

Il giocatore, nella stagione in corso, non è mai sceso in campo con la prima squadra (maglia che ha indossato in totale solamente in tre occasioni) ma ha collezionato però due presenze con la squadra giovanile.

Piazon tenta così di imporsi nella Serie A italiana dopo aver girato un pò l'Europa. Fulham e Reading in Inghilterra, Eintracht Francoforte in Germania, Vitesse in Olanda e Malaga in Spagna.

Classe 1994, per caratteristiche può giocare sia da trequartista che da attaccante esterno.