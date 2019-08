Calciomercato, il Chicharito Hernandez al Siviglia: firmerà per 3 anni

Accordo tra il Siviglia e il West Ham per il trasferimento di Javier Hernandez: affare da 8 milioni fissi più uno di bonus. Forse domani le visite.

A poche ore dalla conclusione del mercato, Monchi non si ferma. E ora è pronto a regalare al il dodicesimo rinforzo di una campagna acquisti scoppiettante. Un rinforzo di lusso per l'attacco: Javier Hernandez, il Chicharito.

Secondo 'Marca', l'accordo tra il Siviglia e il è stato raggiunto nelle ultime ore. Nelle casse del club londinese pioveranno 8 milioni fissi, più un altro di bonus. Il trentunenne attaccante messicano, invece, firmerà un contratto triennale con gli andalusi.

Hernandez non è stato convocato da Manuel Pellegrini per la gara contro il , valevole per la quarta giornata di Premier League: ulteriore indizio di mercato. L'ex dovrebbe arrivare domattina a Siviglia per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Arrivato in dal nell'estate del 2017, Hernandez lascia così il West Ham dopo due stagioni e qualche settimana. Al Siviglia troverà l'olandese de Jong e l'israeliano Dabbur, altri colpi offensivi messi a segno da Monchi.