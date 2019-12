Calciomercato, Cavani verso l'Atletico Madrid a parametro zero

Come riportato da 'AS', l'entourage di Cavani ha confermato l'interesse dell'Atletico Madrid ed ha aperto le porte al trasferimento a fine stagione.

In estate è stato il sogno del (forse più dei tifosi), ci ha provato anche l' dopo la trattativa arenata per Dzeko, ma adesso il futuro di Edinson Cavani sembra dipingersi di bianco e rosso. L'attaccante uruguaiano sarà libero di firmare a parametro zero, visto che il suo contratto con il scade a giugno, e l' è la pretendente più seria.

Secondo quanto riportato da 'AS', la trattativa è già partita e Cavani sposerebbe volentieri l'Atletico Madrid. L'entourage del giocatore del PSG ha voluto lasciare questa dichiarazione sulla situazione.

"Dall'Atletico Madrid ci hanno chiamato per Cavani ed in estate potrebbe realizzarsi tutto. L'interesse c'è ma non abbiamo ancora parlato di cifre, è una trattativa appena nata. A Cavani piace molto l'idea: l'Atletico è una grande squadra, giocherebbe quasi sicuramente in , giocherebbe in ".

Non è nemmeno escluso che l'Atletico Madrid provi già a gennaio a strappare Cavani al PSG, ma è più probabile che la trattativa si concretizzi per giugno. Il tifosi del Napoli dovranno rassegnarsi nel non riabbracciare il Matador al San Paolo, visto che il suo destino sembra ormai destinato alla Liga, sponda Atletico Madrid.