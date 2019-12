Calciomercato, Cancelo idea del Valencia per la fascia destra

Joao Cancelo non sta attraversando un buon momento al Manchester City: spunta l'ipotesi di un ritorno al Valencia che non perde di vista Florenzi.

Il trasferimento in non si è rivelato soddisfacente, tutt'altro. Quando il ha prelevato Joao Cancelo dalla , probabilmente non ci si aspettava un'involuzione così netta da parte di un giocatore che in ha fatto la voce grossa con le sue sgroppate sulla fascia destra.

Il portoghese non fa parte con costanza dell'undici titolare di Pep Guardiola che finora lo ha impiegato in quindici occasioni, preferendogli spesso Walker: chiaro che alla luce di questi numeri si possa aprire lo scenario di un addio già a gennaio, magari per un club che l'ex conosce molto bene.

Come riportato da 'Marca', il starebbe pensando di riportare a casa Cancelo che al 'Mestalla' ha già giocato per tre anni dal 2014 al 2017: sarebbe un acquisto sensato per la conoscenza dell'ambiente da parte del giocatore e la stima nutrita nei suoi confronti dal tecnico dei 'Pipistrelli' Albert Celades.

Un ritorno dal forte retrogusto romantico che però non è l'unica opzione in piedi per il Valencia: anche Alessandro Florenzi resta nel mirino, tanto che sembra prendere quota l'offerta alla di un prestito oneroso con riscatto fissato a 13 milioni, obbligatorio nel caso in cui gli spagnoli raggiungano le semifinali di quest'anno o riescano a qualificarsi per la prossima edizione della massima competizione europea terminando tra le prime quattro della .