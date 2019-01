Calciomercato, Caldirola lascia il Werder Brema: firma col Benevento

Colpo del Benevento, che riporta in Italia Luca Caldirola: il difensore italiano lascia il Werder Brema a titolo definitivo.

Mercato caldissimo in casa Benevento, che cerca il ritorno verso la massima serie con alcuni importanti innesti in questa finestra invernale: dal Werder Brema è stato definito l'arrivo di Luca Caldirola a titolo definitivo.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ufficialità dell'operazione è stata comunicata dallo stesso club campano sul proprio sito.

"Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il club SV Werder Brema per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Luca Caldirola. Il difensore di Desio indosserà la maglia giallorossa fino al 30 giugno 2019".

CALDIROLA IN GIALLOROSSO: PERFEZIONATO L'ACCORDO https://t.co/LogxzCRKZV — Benevento Calcio (@bncalcio) 30 gennaio 2019

Il difensore classe '91 aveva lasciato l'Inter nell'estate del 2013 per la nuova avventura in Bundesliga: 48 presenze al Werder Brema, ora il rientro in Italia in una realtà sicuramente minore ma con progetti ambiziosi.