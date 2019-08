Calciomercato Cagliari, Ounas nuovo nome: ciliegina nel mercato rossoblù

Il Cagliari punta al prestito di diritto di riscatto per arrivare all'algerino del Napoli: è l'alternativa a Defrel.

Ancor più delle big, probabilmente, è stato ildi Giulini a far esaltare maggiormente i propri tifosi grazie al calciomercato estivo. Sopratutto perchè questo non sembra ancora essersi concluso, visto il desiderio di Giulini di portare in Sardegna un terzino e un attaccante.

Se per il terzino si parla continuamente ed in maniera unica di Luca Pellegrini, che tornerebbe in rossoblù dopo l'ultima ottima annata, per l'attacco il nuovo nome che si presenta come alternativa a Defrel è quello di Adam Ounas, attaccante attualmente in forza al .

Secondo Sky Sport, infatti, l'idea del Cagliari è quella di portare Ounas alla corte di Maran in prestito. Dopo i 18 milioni spesi per Nandez infatti Giulini non ha intenzione di acquistare più a titolo definitivo, ma solamente a titolo temporaneo. E l'idea che porta all'algerino sale.

Principalmente esterno in un modulo con le ali, Ounas può comunque giocare anche come seconda punta: il Cagliari lo affiancherebbe a Pavoletti completando una formazione che potrebbe realmente andare oltre alla canonica salvezza nell'anno del centenario.

Dopo l'addio a Farias, il Cagliari punterà forte sull'attaccante: Ounas ha sorpassato Defrel, per il quale e rossoblù non hanno trovato l'accordo in queste settimane. Anche la pista del francese potrebbe comunque tornare calda dopo l cessione del brasiliano al lecce.

Per Ounas il Napoli chiede trenta milioni per il riscatto nel 2020, una cifra fuori dalla portata del Cagliari. Fattibile invece la parte iniziale del prestito a 5 milioni: l'intento del Cagliari è quello di ottenere il giocatore spendendo molto meno: prossima settimana decisiva.