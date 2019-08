Calciomercato Cagliari, Nandez è ufficiale: colpo da 18 milioni dal Boca Juniors

Il Cagliari ha ufficializzato l'acquisto dal Boca Juniors di Nahitan Nandez: l'uruguayano diventa l'acquisto più costoso della storia del club sardo.

Nuovo tassello nel calciomercato estivo del . Il club rossoblù, dopo il superamento delle visite mediche, ha infatti ufficializzato l'acquisto dal Boca Juniors del centrocampista Nahitan Nandez, l'ultimo tassello in ordine cronologico di un calciomercato estivo di prim'ordine per il club sardo.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

La firma è arrivata nella prima mattina di venerdì alle 2.30 in un noto locale di Castello, nel cuore del capoluogo sardo, come immortalato dal presidente rossoblù Tommaso Giulini nel tweet di benvenuto al calciatore.

L'uruguayano, che ha ricevuto una grande accoglienza dai suoi nuovi tifosi al suo sbarco nell'isola all'aeroporto di Elmas mercoledì sera, è il colpo più costoso di sempre nella storia della società isolana, essendo stato pagato ben 18 milioni di euro. Firmato un contratto quinquennale fino al 2024.

"Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Boca Juniors il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nahitan Nández: il centrocampista uruguaiano ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 30 giugno 2024".

L'arrivo di Nandez, al termine di una lunga ed estenuante trattativa con il Boca Juniors, completa una linea mediana di prim'ordine per il Cagliari, dopo gli acquisti di Rog dal e il prestio dall' di Radja Nainggolan.

Ora i rossoblù, visto l'evidente sforzo fatto dal presidente Tommaso Giulini in termini di investimenti, per completare la rosa di Rolando Maran potrebbero ricorrere ai prestiti: possibile in tal senso il ritorno dell'esterno basso mancino Luca Pellegrini e di una punta fra Defrel, Simeone e Ounas.