Calciomercato Cagliari, Nandez salta? Nainggolan può cambiare la storia

Difficile, ma non impossibile: con l'arrivo di Nainggolan in Sardegna, l'acquisto di Nandez potrebbe saltare all'improvviso.

Dall' , all' . E dunque in . Eppure, il trasferimento di Nahitan Nandez dopo il sì di Radja Nainggolan al potrebbe essere in bilico. Rischia infatti di saltare, seppur trattasi di ventualità minore, ora che l'accordo è stato praticamente raggiunto, il passaggio del centrocampista alla corte di Maran.

Secondo l'Unione Sarda, infatti, il ritorno di Nainggolan al Cagliari potrebbe portare Giulini a rispedire al mittente Nandez prima della firma con i rossoblù. Il giocatore del Boca è tornato in Uruguay per recuperare alcuni effetti personali e dunque imbarcarsi per il viaggio italiano.

Al presidente del Cagliari, Giulini, non era del resto piaciuto il tira e molla del Boca Juniors per Nandez, e la possibilità di riavere Nainggolan in squadra potrebbe portarlo a far saltare l'arrivo dell'uruguagio sulla base di 18 milioni di euro. Ovvero la spesa più importante nella storia del club sardo.

I tifosi del Cagliari già sognano l'atomico trio di centrocampo Rog-Nandez-Nainggolan, con il belga ovviamente capace di giocare anche sulla trequarti, ma fino al momento della firma dell'uruguagio e dell'attuale giocatore dell' bisognerà continuare a sognare, prima di rendere realtà un reparto da urlo.

Nandez difficilmente non approderà al Cagliari dopo il saluto al Boca Juniors in lacrime e una volontà massima di approdare in Sardegna. Anche perchè il suo sarebbe un trasferimento a titolo definitivo, mentre quello di Nainggolan solamente un prestito secco.

Nelle prossime ore novità importanti su entrambi i fronti, ma il Cagliari sembra veramente deciso a regalare a Maran un centrocampo importante in vista del centenario del 2020. E se dovesse arrivare anche Defrel in attacco, le cose per i tifosi rossoblù diventerebbero ancor più interessanti.