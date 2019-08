Calciomercato Cagliari, Nandez è arrivato in città: manca solo l'ufficialità

Il centrocampista uruguagio è l'ennesimo colpo del calciomercato rossoblù in vista del centenario: in settimana l'ufficialità.

Rog, Nainggolan, Cigarini, Ionita, Castro, Birsa ed ora Nahitan Nandez. Il centrocampo del assume i connotati di una squadra che può, sulla carta, lottare per l' . La telenovela infinita si è quasi conclusa: l'ex Boca, pagato 18 milioni di euro, è sbarcato in Sardegna.

Dopo l'ufficialità di Nainggolan, che sembrava poter bloccare l'arrivo di Nandez, Giulini ha deciso comunque di continuare a trattare il 23enne centrocampista, che firmerà a titolo definitivo a differenza del collega belga, in prestiso secco fino al 2020.

Per questo motivo, nonostante gli arrivi di Rog e Nainggolan, il Cagliari non ha mollato Nandez: l'ex potrebbe non essere confermato in rossoblù nella prossima stagione, mentre l'ultimo arrivato sarà una pedina fondamentale nelle prossime stagioni.

Accolto con grande entusiasmo all'aeroporto di Elmas, Nandez firmerà con il Cagliari nelle prossime ore: svolte le visite mediche a , arriverà l'ufficialità nei prossimi giorni, così da essere a disposizione di Maran una volta che la squadra rossoblù sarà tornata dalla , dove ha giocato la penultima amichevole pre-stagionale, contro il .

Nandez guadagnerà un milione di euro: contratto fino al 2024 ed ennesimo colpo del Cagliari in vista del centenario previsto tra qualche mese. Chiuso il centrocampo, manca un terzino sinistro e una seconda punta per concludere una rosa che da anni i tifosi rossoblù sognavano di avere.

Con il possibile ritorno di Pellegrini e l'acquisto di Defrel, eventualmente entrambi in prestito, se ne potranno vedere delle belle.