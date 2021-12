Calciomercato Cagliari, arriva il dopo Godin: Lovato dall'Atalanta

Caceres e Godin lasceranno il Cagliari nelle prossime settimane. Lo sfogo del ds Capozucca nel post sconfitta contro l'Udinese porterà ad una rivoluzione già iniziata con le mancate convocazioni per la trasferta contro la Juventus persa nell'ultimo girone d'andata. Il team rossoblù proverà a rialzarsi con un altro difensore. Matteo Lovato.

Secondo quando evidenzia la Gazzetta dello Sport infatti, Lovato è il primo obiettivo del Cagliari per rinforzare la difesa post partenza dei difensori urugayani, altamente deludenti durante il loro periodo in maglia rossoblù. Il giocatore dell'Atalanta è in arrivo in prestito.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere formalizzato l'accordo a titolo temporeaneo, secco, fino al prossimo giugno, così da permettere a Lovato di giocare di più, vista l'imprescindibilità all'Atalanta dei vari Palomino, Demiral, Toloi e Djimsiti, e al Cagliari di avere in squadra un giovane dalle ottime doti.

Classe 2000 arrivato dal Verona in estate, Lovato ha giocato con l'Atalanta appena sei gare e 303 minuti, chiuso dagli esperti difensori che si sono fatti strada tra Serie A e Champions League nelle ultime annate al top della squadra bergamasca, attualmente impossibilitata ad offrire un ruolo da protagonista al ragazzo.

L'ultima gara di Lovato in Serie A con l'Atalanta, curiosamente, è proprio quella di inizio novembre contro il Cagliari: il 21enne ha ben figurato nell'ultima parte di gara, che la formazione lombarda è riuscita a far sua con il risultato di 2-1 maturato all'Unipol Domus.

Ora, si va verso il trasferimento in Sardegna: un giovane difensore al posto dei grandi vecchi della difesa. La rivoluzione del Cagliari per provare a salvarsi è appena iniziata.