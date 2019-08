Calciomercato Cagliari: incontro per Simeone, per Defrel c'è anche il Sassuolo

Il Cagliari alla ricerca di un attaccante: incontro per Simeone, lontano Eder. Seguito anche Defrel, ma il Sassuolo stringe, e c'è anche la Sampdoria.

Nainggolan, Rog, Nandez, Pellegrini: ora il per chiudere un mercato di altissimo profilo vuole un attaccante, l'ultimo tassello da regalare a Rolando Maran e vivere una stagionee con grandi obiettivi.

Come riporta 'Sky Sport', la dirigenza del club rossoblù sta sondando diversi profili. Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro con gli agenti di Giovanni Simeone, attaccante argentino ai margini del progetto dopo l'arrivo di Boateng e la crescita di Vlahovic.

La trattativa per il 'Cholito' sembrerebbe essere piuttosto fattibile, mentre più complicata appare quella per Eder, l'italo-brasiliano ex , al momento in con lo Jiangsu Suning.

Tra gli altri obiettivi del Cagliari ci sarebbe però anche Gregoire Defrel, il preferito della società del presidente Giulini. Il francese, in uscita dalla , ha attratto anche l'interesse di altri club. Sarebbe in particolare il a provare la stretta per arrivare al classe 1991.

Sullo sfondo anche la , la quale va alla ricerca di un attaccante da regalare a Eusebio Di Francesco. I blucerchiati, per chiudere il valzer, sarebbero stati accostati anche al Cholito nei giorni scorsi. Un rebus di mercato, con tre squadre per due giocatori, destinato a sciogliersi presto, a 6 giorni dalla chiusura del mercato.