Calciomercato Cagliari, Giulini svela il futuro di Nandez: "E' destinato alla Premier"

Il presidente del Cagliari vuole tenersi stretto il centrocampista uruguagio, ma prima o poi sarà addio: "Ora deve crescere con noi".

Tutti per Nainggolan, sopratutto dopo la maestosa prestazione contro la . Tutti per Olsen, Rog e Simeone, i giocatori arrivati a in cerca di riscatto, fortunatamente per i tifosi rossoblù. Oltre tutti loro però, Nahitan Nandez sembra essere il giocatore più sorprendente in questa prima parte di stagione del team sardo.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Arrivato dal Boca Juniors dopo un lungo inseguimento, Nandez si è rivelato essere un colpo da mille e una notte per il Cagliari, vista la sua grinta a centrocampo, ma anche la sua qualità e tecnica nel far ripartire l'azione e servire i compagni con assist al bacio dopo essere volato sulla fascia con numeri d'altra scuola.

Ora Nandez è finito nel mirino delle grandi europee, con il Cagliari però per nulla intenzionato a lasciarlo partire nel 2020. Ovviamente tutto dipenderà dalla posizione finale di un club rossoblù che sogna e dalle offerte sul tavolo di Giulini, ma per ora quest'ultimo se lo tiene stretto.

Per ora, certo, perchè Giulini è consapevole di non poterlo trattenere a lungo:

"Diventerà un top player. È destinato alla Premier, è perfetto per quel campionato, ma prima deve crescere con noi".

In l' sta monitorando il percorso di Nandez, decisa a puntare sul centrocampista uruguagio, magari lasciando in Sardegna proprio l'ex Nainggolan.

I nerazzurri potrebbero spingere grazie a Godin, capitano dell'ex Boca in Nazionale, anche se il discorso sulla Premier fatto da Giulini presuppone un possibile e reale approdo in terra inglese piuttosto che un proseguo in Serie A con una maglia diversa da quella rossoblù. Questioni future, per ora c'è un sogno col Cagliari da agguantare.