Calciomercato, Cagliari ai dettagli per Defrel: arriverà dalla Roma

Colpo vicino per il Cagliari, che sta per prelevare Gregoire Defrel dalla Roma. I sardi stanno per chiudere anche l'affare Nandez col Boca.

Chi pensava che il non avrebbe reinvestito in maniera massiccia il denaro giunto dall' per l'affare Barella si sbagliava. Dopo il napoletano Rog, i sardi stanno per mettere a segno un'altra operazione di alto livello: è in arrivo anche Gregoire Defrel.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo 'Sky Sport', è ai dettagli la trattativa con la per l'arrivo nell'isola dell'attaccante francese, che nella scorsa stagione ha messo a segno 11 reti con la . L'affare, in prestito con diritto di riscatto per un totale di 16 milioni di euro, dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore.

Defrel si appresta così a cambiare squadra per la quarta volta nelle ultime 4 stagioni: messosi in luce al , il francese non è riuscito a sfondare alla Roma e poi si è ben comportato alla Sampdoria. Ora il Cagliari, che a meno di sorprese diventerà la sua prossima destinazione.

E non è finita, perché i rossoblù non vogliono fermarsi qui: è ai dettagli anche la trattativa con il Boca Juniors per Nahitan Nandez, centrocampista della nazionale uruguaiana. Oggi è in programma un nuovo incontro per scrivere l'ultimo capitolo dell'infinita telenovela.