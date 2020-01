Calciomercato Cagliari, Deiola al Lecce: è ufficiale

Chiuso dal folto centrocampo di Maran, Deiola continuerà la stagione con la maglia del Lecce: prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Dopo Pinna, altra cessione in prestito per il . Lascia il club rossoblù infatti un altro ragazzo sardo, ovvero Alessandro Deiola. Dopo essere stato vicino al Brecia, l'ex centrocampista del giocherà invece nel fino al termine dell'annata 2019/2020.

E' stato lo stesso Cagliari ad annunciare il trasferimento via social:

"Il Cagliari Calcio annuncia la cessione del calciatore Alessandro Deiola in prestito sino al termine della stagione sportiva 2019-20 con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Cagliari".

Dal comunicato del Cagliari si evince come la società di Giulini punti ancora su Deiola, visto il contro-riscatto presente in caso di riscatto da parte del Lecce a giugno. Chiuso dai tanti centrocampisti, il 24enne ha giocato una sola gara in questa .

Insieme a Deiola, il Cagliari ha ceduto in questi giorni di calciomercato anche il difensore Pinna, passato in prestito all' dopo aver giocato solamente la prima gara di campionato, nonchè Aresti, tornato all'Olbia a titolo temporaneo in virtù dell'imminente ritorno di Cragno tra i pali.