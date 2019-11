Calciomercato, Büchel alla Juve Stabia: era stato scartato dalla Roma

Marcel Büchel, in prova nei giorni scorsi con la Roma assieme a Rodwell, scende in B: contratto con la Juve Stabia fino a fine campionato.

Marcel Büchel ha trovato squadra. E no, non è la , nonostante il centrocampista originario del Liechtenstein avesse concretamente sperato di firmare con i giallorossi. La sua nuova realtà è in Serie B: la Stabia ha deciso di puntare sull'ex empolese.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Accordo trovato nelle ultime ore sulla base di un contratto valido fino al prossimo giugno, come rivela 'Sky Sport'. E Büchel che, dunque, trova una nuova squadra dopo aver 'saltato' una stagione: è infatti reduce da un anno di inattività, interrotta solo da qualche convocazione in Nazionale, dopo aver vestito la maglia del nel 2017/18.

Per la Juve Stabia si tratta di un rinforzo importante per risollevare una classifica piuttosto deficitaria: le Vespe, neopromosse in B dopo aver vinto il girone C della terza serie, sono infatti terzultime. E hanno dovuto subire l'aggancio in classifica del dopo aver perso per 2-1 al Picchi.

Nei giorni scorsi, come molti si ricorderanno, Büchel ha svolto un provino a Trigoria con la Roma, senza riuscire però a convincere il club capitolino. Con lui anche l'inglese Jack Rodwell, altro centrocampista svincolato, pure lui scartato come il mancino.

La nuova realtà di Büchel si chiama dunque Juve Stabia: attesa l'ufficialità da parte del club campano. Mentre la Roma, come noto, ha deciso di risolvere 'in casa' l'emergenza in mezzo al campo, avanzando un difensore come Mancini al fianco di Veretout. Con ottimi risultati.