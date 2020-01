Calciomercato Brescia, Zajc obiettivo delle 'Rondinelle'

Miha Zajc può tornare in Italia dopo l'esperienza all'Empoli: a lui sta pensando il Brescia, vicino al finlandese Simon Skrabb.

La cura Corini sta funzionando al : sette punti nelle quattro giornate che hanno visto il tecnico tornare sulla panchina lombarda dopo l'esonero 'momentaneo' intervallato dall'interregno negativo di Fabio Grosso.

Per conquistare la salvezza a maggio, però, Massimo Cellino dovrà regalare al suo allenatore qualche nuovo giocatore che vada a puntellare la rosa: uno dei profili che farebbero al caso del patron è quello di Miha Zajc.

Passato nel gennaio 2019 dall' al , lo sloveno non ha mai trovato la dimensione ideale in : appena tre le presenze nel massimo campionato e tante panchine che non possono renderlo soddisfatto.

Come riportato da 'Sky Sport', la trattativa per portare Zajc a Brescia è partita e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità rilevanti. Il contratto del trequartista con il club di Istanbul scade nel 2023.

Ma il Brescia non si ferma qui: in dirittura d'arrivo Simon Skrabb, centrocampista della nazionale finlandese proveniente dagli svedesi del Norrköping.