Calciomercato Brescia, Torregrossa ha rinnovato fino al 2022: è ufficiale

È ufficiale il rinnovo di Ernesto Torregrossa con il Brescia: l'attaccante siciliano continuerà a giocare con le Rondinelle fino al 2022.

Attualmente indisponibile per un problema alla coscia, Ernesto Torregrossa ha rinnovato il proprio contratto con il . Ad annunciarlo è stato lo stesso club lombardo attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

"Brescia Calcio annuncia di aver rinnovato in data odierna il contratto di Ernesto Torregrossa. Il calciatore si lega al Club fino al 2022".

Arrivato al Brescia nell'estate del 2016, l'attaccante siciliano continuerà dunque a giocare per le Rondinelle per i prossimi due anni. Un rinnovo voluto fortemente dal club, il quale considera Torregrossa un giocatore indispensabile per il progetto tecnico di Eugenio Corini.

In questo avvio di stagione l'attaccante ha collezionato due presenze: una in contro il a San Siro e una in Coppa contro il .