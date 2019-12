Calciomercato Brescia, Matri già ai saluti? Può andare al Monza

Alessandro Matri, ai margini del progetto Brescia, può salutare dopo 6 mesi: su di lui il Monza di Berlusconi e Galliani.

Alessandro Matri di nuovo con Berlusconi e Galliani. E' la suggestione che prende quota in vista di gennaio, visto che l'attaccante è impiegato col contagocce al e può già salutare le Rondinelle direzione Monza.

'Sky' svela la pista che conduce in Serie C, al club brianzolo gestito dai due ex pilastri del e che hanno visto Matri crescere in Primavera per poi riaccoglierlo in rossonero qualche stagione fa.

Ecco spiegata l'ipotesi Monza, pronto a garantirgli un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo per l'anno prossimo qualora venisse centrata la promozione in B.

Per Matri, fin qui, l'avventura al Brescia - iniziata quest'estate - ha fatto registrare appena 70 minuti giocati in 7 presenze senza goal all'attivo.