Calciomercato Bologna, Vignato il nuovo talento da regalare a Mihajlovic

Il Bologna ha individuato in Emanuel Vignato uno dei suoi obiettivi di calciomercato. L’operazione con il Chievo può chiudersi in tempi rapidi.

La sessione di calciomercato invernale è ormai entrata nel vivo da qualche giorno e tra i club più attivi in assoluto c’è il .

La società felsinea, dopo aver rafforzato la linea di mediana con Nicolas Dominguez (talento prelevato ad agosto e lasciato negli scorsi mesi in prestito al Velez), è ora alla ricerca di quegli elementi che possano andare a migliorare anche gli altri settori del campo.

Se per difesa e attacco si parla da giorni della possibile doppia operazione con l’ che prevederebbe l’arrivo in rossoblù di Musa Barrow e Roger Ibanez, nelle ultime ore è spuntato con insistenza un nuovo nome per la trequarti: quello di Emanuel Vignato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il gioiello del potrebbe arrivare in tempi abbastanza brevi, visto che i Mussi si stanno già cautelando con l’arrivo di un altro elemento offensivo come Hervin Ongenda.

Vignato, classe 2000, ha esordito in nel 2017 ad appena 16 anni e in questa stagione, in Serie B, ha già collezionato 15 presenze condite da 3 goal, alle quali vanno aggiunte altre 2 in Coppa . Nel Bologna di Sinisa Mihajlovic potrebbe vestire i panni di vice-Sansone e rappresentare comunque un rinforzo importante per il comparto offensivo.