Calciomercato Bologna, Sabatini annuncia: "Ibrahimovic vuole venire da noi per Mihajlovic"

Walter Sabatini infiamma i tifosi del Bologna: "Ibrahimovic vuole venire da noi per un rapporto che ha con Mihajlovic, faremo di tutto".

Zlatan Ibrahimovic al : quelle che sembravano voci da videogioco potrebbero incredibilmente diventare realtà. La conferma della trattativa arriva da Walter Sabatini, che svela lo speciale rapporto dello svedese con Sinisa Mihajlovic.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In zona mista al termine della sfida persa contro l' , il dirigente rossoblù ha annunciato l'esistenza di una trattativa, come confermato da 'TuttoBolognaweb':

"Ibrahimovic vuole venire da noi per un rapporto che ha con Sinisa. Non è impossibile, si può fare e se dovesse succedere sarebbe per una questione di affetto tra loro due. Ibra vorrebbe aiutare Mihajlovic posso dire che noi faremo di tutto perché succeda questa follia".

Un legame speciale quello che lega Ibrahimovic all'allenatore del Bologna: due personalità sicuramente forti che presto potrebbero lavorare insieme in un ambiente che ha già accolto fuoriclasse di livello a fine carriera.

In attesa di capire se l'affare potrà andare in porto sul piano degli accordi economici, i tifosi emiliani possono sognare: il ritorno in di Ibra avrebbe sicuramente un forte impatto anche dal punto di vista mediatico su tutta la .