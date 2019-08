Calciomercato Bologna, Medel idea per il centrocampo di Mihajlovic

Gary Medel potrebbe tornare in Serie A. Da due anni al Besiktas, il cileno piace a Sabatini che lo vorrebbe per il suo Bologna.

Manca poco più di una settimana alla fine del calciomercato in e, come spesso accade, molte operazioni prendono vita proprio in questi ultimi giorni. E' il caso, ad esempio, dell'idea balzata in testa a Walter Sabatini, che vuole riportare Gary Medel in Italia.

Il sta cercando infatti un rinforzo per il suo centrocampo, dopo la cessione di Pulgar, e Gary Medel è corteggiato da Walter Sabatini. Lo riporta 'Sky Sport'.

Sono stati avviati i contatti tra Bologna e e tra la società rossoblu e Gary Medel. Il giocatore gioca in da ormai due anni, dopo aver lasciato l' nel 2017.

Curioso, tra l'altro, che il sostituto di Pulgar potrebbe essere un altro cileno, proprio compagno di nazionale dell'ormai attuale centrocampista della .